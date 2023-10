Back in Azzurro: Niccolò Giannetti

Ieri pomeriggio la Carrarese ha reso noto di aver definito il tesseramento del calciatore Niccoló Giannetti che si lega agli azzurri fino al 30.06 2024.

Niccoló Giannetti

Il classe 91 è alla terza stagione in azzurro ,con alle spalle 44 presenze e 7 goal.

Le parole dell’attaccante senese al sito ufficiale della società:” I discorsi per un prolungamento della permanenza in azzurro risalgono a poco dopo l’infortunio patito. Un bell’attestato di stima ed un gesto importante della società che mi è sempre stata vicina nel momento di difficoltà e durante la riabilitazione.

Piano piano con il lavoro quotidiano ho recuperato la condizione ed ormai da un mese mi alleno insieme alla squadra. La convocazione in Coppa mi ha regalato emozioni ma poi è subentrata amarezza per l’uscita di scena piuttosto fortuita.

La Carrarese ha condotto la partita, non abbiamo sfruttato chance del rigore e ci siamo fatti sorprendere. Adesso ,catapultiamoci in campionato per la continuità dopo i tre punti con la Virtus Entella. La squadra è costruita per fare bene, per il livello di rosa con alternative in ogni reparto senza dimenticare uno staff tecnico di primo ordine ed in campo dobbiamo ottenere il massimo per stare lassu.”