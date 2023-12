Tre punti in zona Cesarini, la Lucchese batte la Juve NG

La Lucchese abbatta la Juventus Next Gen con un calcio piazzato

La Lucchese vince nel recupero dell’ottava giornata di Serie C contro la Juventus Next Gen, aggiudicandosi la partita con un gol segnato su calcio piazzato nei minuti finali.

Il primo pericolo è arrivato dai padroni di casa al 12′, quando Rizzo Pinna ha calciato un calcio piazzato che ha trovato una deviazione di Magnaghi. Il portiere della Juventus Next Gen, Daffara, ha risposto prontamente, deviando il pallone in angolo. La Juventus ha risposto al quindicesimo con un calcio piazzato di Cerri, ma il suo tiro è terminato appena fuori dallo specchio della porta.

La Lucchese ha continuato a mettere pressione, con Magnaghi che ha cercato la rete in due occasioni, prima con un colpo di testa al 22′ e poi con un tentativo in area di rigore. Daffara ha compiuto delle buone parate, mantenendo il risultato in equilibrio. Verso la fine del primo tempo, la Lucchese ha avuto un’altra opportunità per passare in vantaggio, ma il portiere della Juventus Next Gen ha fatto buona guardia su un colpo di testa.

Nella ripresa, la Lucchese ha continuato a cercare il gol, colpendo addirittura il palo con un tiro di Rizzo Pinna. La Juventus Next Gen ha faticato a reagire e a creare occasioni da gol. Nonostante un calcio di punizione pericoloso di Yildiz e alcuni tentativi nel corso della partita, la giovane squadra bianconera non è riuscita a superare la difesa avversaria.

Il destino della partita si è deciso nei minuti finali, quando la Lucchese ha ottenuto un calcio di punizione dal limite dell’area. Rizzo Pinna ha eseguito un tiro perfetto, disegnando una traiettoria che ha battuto il portiere avversario, segnando il gol della vittoria al 90′.