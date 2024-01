Lucchese, il bollettino medico: ecco come stanno De Maria, Fedato e Perotta

Il Bollettino Medico dei rossoneri.

Il giocatore Vincent De Maria ha subito una lesione dei legamenti acromion claveari a seguito di uno scontro di gioco. Il ragazzo ha effettuato le cure del caso e da oggi tornerà ad allenarsi regolarmente con la squadra. Il giocatore Francesco Fedato è entrato nella 2° fase della riatletizzazione dopo i problemi alla caviglia e sta lavorando per tornare ad allenarsi in gruppo. Infine il giocatore Nicolas Perotta tornerà oggi ad allenarsi in gruppo a seguito di una sindrome retto-addominale, simile alla pubalgia, che è stata monitorata e trattata.

Tutti i giocatori stanno effettuando esami e cure presso il Centro Medico Martini di Lucca, sotto la supervisione del responsabile Nicola Pisani e il coordinamento del responsabile sanitario del Club, il dottor Alessandro Cerrai.