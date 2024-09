Lucchese corsara ad Ascoli, tre punti meritati al Del Duca

La Lucchese ottiene una vittoria preziosa contro l’Ascoli nella sfida giocata nelle Marche, imponendosi per 2-1 in una partita combattuta fino all’ultimo minuto.

I toscani si sono dimostrati superiori per gran parte dell’incontro, meritando il successo finale grazie a una prestazione di squadra solida e determinata. Nei primi minuti, entrambe le squadre sono in una fase di studio, ma già al 3° minuto si verifica un episodio chiave: il difensore bianconero Maurizi commette un grave errore, lasciandosi soffiare il pallone dall’esterno della Lucchese. Fortunatamente per l’Ascoli, l’azione si conclude con un nulla di fatto, ma il rischio corso segna un avvertimento per i padroni di casa.

Con il passare dei minuti, la Lucchese prende il controllo del gioco. Al 17°, un calcio d’angolo per i rossoneri porta a una respinta della difesa ascolana, con il pallone che finisce sui piedi di Catanese. Il suo tiro impegna il portiere Livieri, che devia nuovamente in angolo. Nonostante il dominio, la prima frazione si chiude sullo 0-0, con l’Ascoli in grande difficoltà sul piano delle idee e del gioco.

La ripresa si apre nello stesso modo in cui si era concluso il primo tempo, con la Lucchese aggressiva e alla ricerca del vantaggio. Al 9° minuto, i toscani sfiorano il gol con un tiro che finisce sopra la traversa. Poco dopo, colpiscono un palo alla destra del portiere Livieri, lasciando intuire che il vantaggio sarebbe potuto arrivare da un momento all’altro.

Al 13° minuto, l’Ascoli finalmente si rende pericoloso con un tiro del difensore Benna, che viene deviato in calcio d’angolo. Tuttavia, è la Lucchese a trovare il meritato vantaggio al 24° minuto grazie a una splendida punizione di Saporito, che supera Livieri e porta i rossoneri sull’1-0.

Subito dopo il gol, l’Ascoli cerca di reagire con un cambio tattico, sostituendo Tremolada e Bettini con Caccavo e D’Uffizi. È proprio il giovane D’Uffizi, con una bella azione personale, a mettere in condizione il bomber Corazza di segnare il gol del pareggio al 28° minuto, riportando la partita in equilibrio e dando nuove speranze ai bianconeri.

Tuttavia, la Lucchese non si arrende. Al minuto 43, dopo una serie di cambi da entrambe le squadre, la svolta decisiva: un calcio di rigore assegnato ai toscani permette loro di riportarsi in vantaggio. Il rigore viene trasformato con freddezza, fissando il punteggio sul 2-1 a favore degli ospiti.

La partita si conclude con la vittoria della Lucchese, che torna a casa con tre punti preziosi. Il 2-1 è il risultato di una prestazione convincente, in cui i rossoneri hanno dimostrato maggiore incisività e controllo del gioco rispetto a un Ascoli apparso in difficoltà. La squadra toscana può ora guardare al futuro con rinnovata fiducia, consapevole di aver ottenuto una vittoria meritata contro una squadra storicamente ostica come l’Ascoli.