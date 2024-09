Fermata la capolista, la Pianese pareggia con la Virtus Entella

La Pianese conquista il suo quinto punto in altrettante giornate di campionato, fermando la capolista Virtus Entella sull’1-1 al Comunale di Piancastagnaio.

Un risultato prezioso per i ragazzi di mister Prosperi, che dimostrano ancora una volta di potersela giocare contro avversari di alto livello. La partita, combattuta e ricca di spunti tattici, ha visto i padroni di casa sbloccare il risultato nel primo tempo con un gol di Mastropietro, ma nella ripresa i liguri hanno trovato il pareggio con Franzoni. Un punto che rallenta la corsa dell’Entella e dà morale alla Pianese in vista dei prossimi impegni.

Al 10′, la Pianese costruisce la prima occasione con una bella combinazione tra Falleni e Boccadamo, che porta al cross di Da Pozzo. La difesa dell’Entella però è attenta e allontana il pericolo. Pochi minuti dopo, gli ospiti rispondono con un’azione sulla destra: Guiu fa da sponda per Castelli, che però non riesce a centrare la porta. La Pianese cresce con il passare dei minuti e si rende nuovamente pericolosa al 14′, quando Polidori serve un buon cross, deviato dalla difesa avversaria e facile preda del portiere Siaulys. Al 17′, i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Falleni, il cui tiro da fuori area viene miracolosamente parato da Siaulys, che si supera deviando in calcio d’angolo. Il gol del meritato vantaggio per la Pianese arriva al 32’: una grande azione sulla sinistra di Boccadamo porta al traversone perfetto che Mignani manca per poco, ma Mastropietro è lesto a raccogliere di testa e a infilare il pallone all’angolino, portando i suoi sull’1-0. Dopo la rete, la squadra di casa controlla il gioco senza ulteriori rischi fino al termine del primo tempo.

Nella ripresa, la Virtus Entella scende in campo con maggiore intensità, e al 55′ trova il gol del pareggio. Franzoni, sugli sviluppi di un cross, batte Boer da pochi passi e ristabilisce la parità. Il pareggio dà fiducia agli ospiti, che al 53′ sfiorano il raddoppio con Corbari, il cui tentativo di scavetto termina di poco alto sopra la traversa. La Pianese, nonostante il gol subito, non si lascia intimorire e continua a creare occasioni. Al 24′, Da Pozzo serve un ottimo pallone a centro area per Mignani, ma Siaulys è bravo a uscire tempestivamente e sventare il pericolo. Dall’altra parte, è Boer a prendersi i riflettori al 34′, parando una punizione insidiosa di Guiu. Negli ultimi minuti, i ritmi si abbassano, con entrambe le squadre che sembrano accontentarsi del pareggio. Tuttavia, l’Entella prova a spingere fino all’ultimo: al 50′, Franzoni tenta la conclusione che, deviata, porta a un calcio d’angolo per i liguri. Sugli sviluppi del corner, però, l’arbitro fischia la fine della gara, sancendo l’1-1 finale.