Aquila sconfitta anche a Chiavari, vince nettamente la Virtus Entella

Dopo un primo tempo dominato ma terminato senza reti i biancocelesti archiviano la pratica nella seconda frazione: Merkaj apre le danze, Tomaselli raddoppia e Zamparo chiude i giochi.

Partenza con il piede sull’acceleratore per i biancocelesti, neanche un minuto di gioco, Merkaj ruba palla sulla trequarti e riesce a penetrare in area, conclusione respinta da Giusti.

Al minuto 3 ancora Entella in avanti, Tomaselli pennella dalla destra, Ramirez stacca, Giusti alza sopra la traversa.

Opportunità anche al 4’ minuto, angolo battuto sul primo palo, Corbari prolunga al centro, attenta la retroguardia toscana a respingere il pericolo.

Si fa vedere il Montevarchi al 9’ minuto, destro da fuori di Amatucci ad impegnare Borra.

Ancora dal piede di Tomaselli nasce una grossa occasione per i padroni di casa, cross dalla destra per Merkaj, il 33 non trova lo specchio con la testa.

Minuto 39, Zamparo suggerisce per Merkaj, destro impreciso appena dentro l’area.

In avvio di ripresa i biancocelesti raccolgono quanto seminato nei primi 45 minuti, Gaston Ramirez fa tutto il campo palla al piede, uno due involontario con un difensore toscano, tocco a saltare Giusti che lo atterra. È calcio di rigore. Dagli undici metri è perfetto Merkaj, Entella avanti al 48’.

Minuto 56, bravissimo Zamparo a tenere in gioco un pallone complicato, palla a rimorchio per Corbari, conclusione a botta sicura del numero 14, Giusti miracoloso riesce a respingere ma Tomaselli raccoglie e spinge in gol. 2-0.

Chiudono i giochi i biancocelesti all’82’, Siatounis con una palla tagliata dalla trequarti trova Zamparo in area, tocco sotto e Giusti superato. 3-0.

Source: entella.it