Derby senza vincitori: Cabral risponde a Cambiaghi

Italiano ha confermato gran parte della struttura tattica che ha vinto in Portogallo, così i viola hanno iniziato bene la partita, cercando subito di prendere in mano il gioco. Tuttavia i piani vengono distrutti al 28′ quando gli uomini di Zanetti sfruttano un bruttoerrore di Amrabat per passare in vantaggio. Baldanzi ha rubato palla al marocchino che cincischia al limite dell’area e ha servito Caputo, da qui di prima a Cambiaghi che ha realizzato un calcio di rigore in movimento.

Nel finale di frazione, Prontera ha annullato due gol, uno per parte: al 37′, il pareggio viola siglato da Barak per una posizione irregolare di Nico Gonzalez, autore di un’azione di disturbo sull’uscita di Vicario, da cui nasce la rete dell’ex Verona; al 45′, dopo un check del VAR, il raddoppio di Caputo su assist di Cambiaghi, per fuorigioco del numero 19 empolese.

Nella ripresa, la Fiorentina ha dovuto riordinare le idee e solo dopo l’ora di gioco ha ripreso a giocare con più determinazione. Al 62′, Martinez Quarta ha sfiorato il gol con un colpo di testa, ma Bandinelli ha salvato sulla linea.

Il gol della parità arriva solo all’85’, quando il neoentrato Cabral ha ribadito in rete un cross di Dodo che era finito sulla traversa. La Fiorentina ha cercato fino all’ultimo minuto di trovare il gol della vittoria, ma in pieno recupero un altro tiro di Cabral non ha avuto nessuna fortuna.

Bene così, nessuno contento ma tutti hanno limitato i danni. Di sicuro l’Empoli merita il punto conquistato per aver saputo difendersi con ordine e concedere poco alla Fiorentina. Per i viola il ritorno alla vittoria in campionato invece deve attendere.