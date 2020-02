Serie C, risultati e classifiche 24a giornata

Il Monza allunga ancora nel girone A della Seria C. Nell’anticipo del sabato batte il Lecco per 4-0 e approfitta dello 0-0 domenicale in Pontedera-Juventus U23. Fra l’altro neppure la Carrarese, 1-4 con la Giana, e il Renato, 0-0 a Olbia, riescono a tenere il passo dei brianzoli.

Rosicchia punti alla capolista Vicenza, invece, la Reggiana nel girone B della Serie C. I veneti fanno 0-0 col Gubbio in casa, mentre gli emiliani battono per 2-1 il Fano portandosi a -5. E’ 2-2 in Rimini-Carpi, mentre il Sudtirol sommerge di gol l’Arzignano, 5-0.

Per terminare, nel girone C della Serie C, alla capolista Reggina basta un rigore per superare 1-0 la Vibonese. Mantiene le distanze il Bari che batte 2-0 la Virtus Francavilla. Mentre la Ternana non va oltre il pareggio ad occhiali, 0-0, con il Sicula Leonzio.

Di seguito tutti i risultati della 24a giornata e le classifiche della Serie C 2019/2020, gironi A, B e C.



