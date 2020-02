Il Prato pareggia e perde la testa della classifica.

Il Prato non va oltre lo 0 a 0 contro la Lavagnese, contemporaneamente la Lucchese vince in rimonta contro la Sanremese diventando la nuova capolista del campionato. Il Prato perde prima ancora di iniziare Surraco, che accusa problemi fisici durante il riscaldamento. Nel primo tempo è il Prato a fare la partita impegnado il portiere avversario prima con Mariani, poi con Gentili e Banegas. Il secondo tempo si apre sempre con il Prato alla ricerca della rete: è Banegas che si vede ribattere dalla difesa avversaria il suo tiro al 46′. Sul ribaltamento di fronte Oneto, per la Lavagnese, è pericoloso colpendo il palo della porta difesa da Bagheria. Il Prato prova a sbloccare la partita, prima con Banegas al 50′ poi con Regoli al 52′. Un minuto dopo viene attterrato in area Fanucchi, ma l’arbitro fa cenno di rialzarsi. Al 62′ sempre Fanucchi mette in rete, ma l’arbitro annulla per un posizione dubbia di fuori gioco. Il Prato continua a spingere: prima Tomi al 72′ che tira a lato della por