Serie C 20-21, i risultati della 25a giornata

Appaiate in classifica fino alla 23a giornata poi… E’ fuga, nel girone A della Serie C, per il Como di mister Gattuso che vincendo sul campo della Pergolettese, 2-1, porta a sei i punti di vantaggio sul Renate, caduto in casa per 0-2 con l’Albinoleffe.

Alle spalle delle pantere nerazzurre adesso c’è la Pro Vercelli che nell’anticipo del martedì ha battuto per 2-0 in trasferta l’Under 23 della Juventus.

Anche nel girone B della Serie C la capolista Padova guadagna due punti sulla più diretta inseguitrice. I biancoscudati vincono per 2-0 all’Euganeo contro l’Arezzo, mentre il Sudtirol a Carpi non va oltre il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0.

Continua a vincere, ma ormai non fa più notizia, la Ternana nel girone C della Serie C, 5-1 col Catania, mentre l’Avellino, secondo dopo aver supera il Bari lo scorso weekend, fa poker, 4-0, ospitando il Foggia. A proposito della Vecchia stella del Sud: esordio…





