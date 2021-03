Dichiarazione del gruppo squadra

Una delegazione della squadra, tra cui il capitano Giovanni Foresta, si è presentata in Sala stampa ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni esprimendo il proprio punto di vista:

“Quanto visto oggi in campo è stato indecente, ci vergogniamo profondamente della prestazioni e, innanzitutto, dobbiamo chiedere scusa a tutti ossia alla città, ai tifosi, alla Società ed anche e soprattutto al Mister. Partite come quelle di oggi non hanno nulla a che vedere con ragioni tecniche e tattiche

ma, piuttosto, siamo venuti meno nella grinta e nel coraggio di lottare e ciò non può più accadere perché non ce lo possiamo permettere. La responsabilità è solo ed esclusivamente nostra, non esiste argomento diverso ed, anzi, dobbiamo imparare e prendere spunto dall’entusiasmo, dall’orgoglio e dal cuore che il