Preview del settore giovanile e della Carrarese femminile

E’ tempo di un nuovo week end di impegni per il settore giovanile e femminile azzurro.

La Primavera “3” di Mister Daniele Ficagna è impegnata in trasferta ad Olbia sabato 12 giugno alle ore 15.00. L’under 17 di Mister Davide Ratti, invece, farà visita al Livorno domenica 13 giugno con fischio d’inizio ore 10.00. Doppio test contro i pari età della Pistoiese per gli azzurrini Under 14 e Under 13 che scenderanno in campo domenica 13 giugno rispettivamente alle ore 10.00 e 11.30. Per i più piccoli ancora, annata 2009, impegno caslingo al cospetto del Capezzano Pianore sabato 12 giugno ore 15.00 mentre i 2010 affronteranno ,in casa, domenica 13 giugno la Cantera Massese così come i ragazzi 2011 domenica 13 giugno saranno di scena al campo “P. D’Este” contro i pari grado della San Marco Avenza.