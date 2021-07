Doppio appuntamento a Camaiore: L’Onore del Pontile e la presentazione della 3° edizione Versilia Football Planet

Due protagoniste del calcio femminile internazionale Valentina Giacinti e Verónica Boquete saranno presenti a Camaiore per la consegna del Premio “L’Onore del Pontile” in occasione della Conferenza Stampa di Presentazione della 3° edizione del Versilia Football Planet

La consegna del premio e la conferenza stampa si svolgeranno lunedì 12 luglio ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Camaiore. Date le disposizioni statali relative al contenimento del covid-19, i posti all’interno della Sala Consiliare sono molto limitati e quindi non sarà possibile assistere all’evento di persona. Per questo, verrà fatta una diretta streaming sulla pagina Facebook Versilia Football Planet all’interno dell’orario in cui si svolgerà la conferenza (17.00-18.30).

Dopo la conferenza, sarà nostra premura inviarvi alcune foto e il comunicato stampa di presentazione della manifestazione che si svolgerà da giovedì 15 luglio a domenica 18 luglio presso le 4 Piazze della Passeggiata lungomare di Lido di Camaiore dalle 18 alla mezzanotte di ogni giornata con tornei, esibizioni, prove gratuite, talk show con importanti personaggi del calcio.