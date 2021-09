“FUTSAL SUMMER FESTIVAL 2021”, conclusa la 2° edizione

Dopo lo scoppiettante esordio del bellissimo appuntamento estivo del futsal, si è conclusa la seconda edizione dell’evento che è già diventato un punto di riferimento per tutti gli appassionati della Basilicata e non solo.

Hanno partecipato all’evento tre tra le più importanti realtà Lucane del calcio a 5, come l’Orsa Bernalda Futsal militante nel campionato di A2, il Senise Futsal che partecipa alla serie B e il Nova Siri Academy pronto ormai dalla C1 a fare il gran salto, special guest ancora una volta da Firenze la Midland Global Sport anch’essa militante nella massima categoria regionale, la C1.

Questo lo sviluppo dell’evento, aperto con le due semifinali:

FUTSAL SENISE – ACADEMY NOVA SIRI terminata 4-1 e ORSA BERNALDA – MIDLAND GS conclusasi 3-0 la serata è proseguita con le finali, quella del 3°-4° posto ACADEMY NOVA SIRI – MIDLAND vinta dai fiorentini per 1-2 e la finalissima ORSA BERNALDA – SENISE che ha visto trionfare i rossoblu di Bernalda per 4-2 in una avvincente gara.

Premiati oltre alle quattro squadre anche il capocannoniere Patrick Di Pinto del Senise Futsal, la miglior difesa Orsa Bernalda, il top player della serata Turek Vojto sempre dell’Orsa Bernalda (eletto dai voti dei presidenti e degli allenatori) inoltre Midland omaggia gli assessori dei due comuni ospitanti con una targa ricordo.

Un’altra bellissima pagina di futsal, un evento sicuramente da coltivare, da proseguire e sicuramente da emulare.

Ci sono in ponte, tra l’altro, delle possibili novità per un’edizione invernale in terra Toscana: i due ideatori e realizzatori dell’evento, il Dott. Giuseppe Stabile assessore al comune di Nova Siri e Luca Marè presidente della Midland GS, stanno collaborando sempre più appassionatamente alla causa comune dello sviluppo del futsal.