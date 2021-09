Serie B, risultati 3a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Proseguono nella loro marcia a punteggio pieno l’Ascoli, 1-0 in casa del Como grazie a una rete su calcio di rigore di Dionisi nel secondo tempo, il Brescia, 3-1 sull’Alessandria grazie a una ripresa giocata pigiando sull’acceleratore, il Pisa, che a Terni vince una sorta di derby col mister livornese Lucarelli per 4-1.

Da segnalare fra le Rondinelle il gol di Palacio, colpo dell’ultimo calciomercato. Mentre per i Grigi continua a marcare Corazza che dopo la tripletta al Benevento si porta a quota 4 centri in questo torneo.

La seconda giornata era scattata col punteggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, al termine di Benevento-Lecce.

Mentre questa sera Crotone-Reggina è terminata 1-1 con Galabinov a rete per gli sopiti e Benali per i locali.

Domani i tre posticipi Cosenza-Vicenza, Cremonese-Cittadella e Pordenone-Parma (posticipo domenica).

Di seguito tutti i risultati della 3a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime…





