Serie B, risultati 5a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

E con quelli di stasera sono 15 i punti conquistati dal Pisa nella Serie B 2021/2022 dopo i risultati della 5a giornata.

All’Arena Garibarldi-Anconetani deve arrendersi anche la corazzata Monza. Ad affondarla ci pensano le reti di Sibili nel primo tempo, Lucca nel secondo (e prima del centro di Mota che a mezz’ora del termine aveva riaperto la contesa rimasta in bilico fino al triplice fischio finale anche per il rigore parato da Di Gregorio a Gucher).

Alle spalle dei toscani c’è l’Ascoli che dopo il passo falso casalingo col Benevento ad Alessandria passa per 3-1 grazie alle reti di Dionisi, Botteghin, Collocolo (di Palombi il gol della bandiera per i piemontesi) portandosi così a 12 punti.

A quota 11 ecco il Brescia che nell’anticipo del venerdì allo Stirpe di Frosinone prima va in vantaggio, con Bertagnoli, poi si ritrova a inseguire (Zampano e Canotto), prima di trovare il 2-2 definito con Moreo al 90’.

Poker di reti giallorosse,…





