Serie B, risultati 8a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Si ferma a Crotone la marcia senza intoppi del Pisa nella Serie B 2021/2022.

I nerazzurri toscani, infatti, escono sconfitti dallo Scida per 1-2. Succede tutto nel primo tempo con il doppio vantaggio rossoblù ad opera di Mulattieri e Zanellato e la rete di Touré nel recupero che lascia aperte le speranze degli ospiti fino al triplice fischio finale.

In attesa del posticipo domenicale Cremonese-Benevento non ne approfitta il Lecce che ad Ascoli fa 1-1: Strefezza per il vantaggio giallorosso, Iliev per il pareggio bianconero. Peggio va al Brescia che sul campo del Perugia non riesce a rimontare il rigore di De Luca arrivato nel primo tempo e che decide il match, 1-0 peer gli umbri.

Pareggio per 1-1, invece, in Cosenza-Frosinone.

Balzo in avanti della Reggina che col quarto centro stagionale di Galabinov (nelle ultime quattro annate ne aveva marcati al massimo 7 in un campionato) passa per 1-0 sul campo del Vicenza.

Di seguito tutti i risultati della 8a giornata della Serie…





Continua a leggere su footstats.it