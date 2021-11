Serie B, risultati 13a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Finisce senza reti il big match della 13a giornata di Serie B 2021/2022. Allo Stirpe Frosinone-Lecce va in archivio con uno 0-0.

Tutto l’opposto di quanto accaduto a Ferrara fra Spal e Alessandria.

Al Mazza, infatti, ben 5 gol in poco più di diciassette minuti, fra il 21’ e il 38’ del primo tempo. Ad avere la meglio sono i grigi che dopo aver rincorso per due volte gli spallini, trovano con Arrighini la zampata da tre punti.

Tre punti che l’Ascoli fa a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone: Salvi man of the match al 41’.

Un punto per uno in Ternana-Cittadella. Al Liberati Vita porta in vantaggio gli ospiti, e Partipilo pareggia a una ventina di minuti dal triplice fischio finale.

Perugia-Crotone finisce 2-0 con un centro per tempo da parte degli umbri, Lisi nel primo e Matos nel secondo.

A chiudere i risultati di giornata è toccato alla capolista Brescia. Al Menti di Vicenza la capolista va sotto per la marcatura di Proia, ma lo svantaggio…





