Serie A, risultati 15a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Dopo lo sgambetto al Milan nel precedente turno, al Sassuolo riesce di rallentare anche il Napoli e se non fosse intervenuto il VAR al 90’… avrebbe messo KO entrambe le capolista nel giro di qualche giorno.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia finisce 2-2: azzurri avanti per 2-0, poi Scamacca e Ferrari pareggiano i conti. Quindi in avvio del recupero il momentaneo 3-2 per i neroverdi, poi non convalidato per un fallo di Berardi a inizio azione.

Così si avvicina alla vetta il Milan che in Liguria batte il Genoa dell’ex Shevchenko per 3-0. Oltre alla punizione di Ibrahimovic da segnalare la doppietta di Messias.

Due punti rosicchiati anche dall’Inter che fa 2-0 con un’altra ligure, lo Spezia, allenato da un altro ex, Thiago Motta.

In corsa per il titolo d’inverno anche l’Atalanta che con una tripletta di Pasalic supera il Venezia per 4-0 (di Koopmeiners l’altro centro). Per il croato la seconda marcatura multipla in campionato dopo…





Continua a leggere su footstats.it