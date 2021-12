“La settimana di allenamenti è stata intensa e impegnativa. I ragazzi con grande entusiasmo e la solita disponibilità si sono allenati per mettermi in difficoltà nelle scelte e come sempre ci sono riusciti. Perdiamo Papini per infortunio, che si unisce nella lista degli indisponibili a Ruggiero e Zanchetta.

Il nostro percorso di crescita deve proseguire giorno dopo giorno, con entusiasmo, senza mai perdere di vista il nostro obiettivo. Fortemente consapevoli che ogni pallone, ogni azione, ogni secondo di questo campionato sarà importante per noi.

Con la Carrarese ci aspetta un derby impegnativo, contro una squadra che viene da una larga vittoria. Il campo con ogni probabilità sarà pesante, ma comunque buono per giocare a calcio, consapevoli dei nostri mezzi e della crescita maturata negli ultimi incontri. Prepariamoci ad una partita combattuta .

Umiltà e lavoro sono le parole che non dobbiamo mai dimenticare.

Spendo come sempre una parola per i tifosi, accorsi in buon numero anche a Pescara e pronti a sostenere questi ragazzi che lo meritano e che sudano ogni giorno per il valore della maglia che indossano. I nostri tifosi sono il nostro uomo in più e non tutte le squadre possono vantare un tale valore aggiunto. Lotteremo anche per loro e salutiamo l’amico Dollaro, che è sempre lì al suo posto”.

The post Le parole di Guido Pagliuca alla vigilia di Lucchese – Carrarese first appeared on Lucchese 1905.