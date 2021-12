Serie B, risultati 18a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Nonostante le numerose assenze, per ultima quella di Lucca, il Pisa vince per 2-0 sul campo del Cosenza grazie al centro di Touré e al rigore di Cohen. I nerazzurri salgono così a quota 38 punti con ancora un turno da giocare prima della conclusione del girone d’andata. La passata stagione l’Empoli, poi promosso in Serie A, girò la boa di metà campionato proprio a quota 38.

Rinviata a data da destinarsi Benevento-Monza per un focolaio Covid all’interno dello spogliatoio brianzolo. Stesso destino, a poche ore dal calcio d’inizio, per Lecce-Vicenza, match che avrebbe dovuto completare il quadro dei risultati della 18a giornata di Serie B 2021/2022.

Ennesimo passo falso stagione del Brescia fra le mura di casa. Col Cittadella al Rigamonti è 1-1.

Significativa prestazione della Cremonese di Pecchia sul campo dell’Ascoli. I grigiorossi si impongono per 4-1 trascinati da un sempre più convincente Fagioli, giovane centrocampista…





