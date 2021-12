Serie C, risultati 19a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Rinviata a fine gennaio Sudtirol-Triestina.

Pertanto la capolista del girone A della Serie C resta a guardare le più dirette inseguitrici impegnate nell’ultima giornata dell’andata 2021/2022. Il Padova a Verona, sul campo della Virtus, non va oltre il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0. Il Renate, fra le mura di casa, ha la meglio sulla Feralpi Salò, 1-0 con rete in avvio di ripresa.

In classifica gli altoatesini, nonostante una gara in meno, mantengono cinque punti di vantaggio sulla coppia Padova-Renate.

Nel girone B della Serie C titolo d’inverno per due: la Reggiana, che fa 5-0 sul Teramo, ed il Modena, 2-1 a Pontedera, chiudono a quota 45. Sei punti di vantaggio sul cesena che supera il Siena per 1-0 e inizierà il girone di ritorno con 39 punti in classifica.

Finisce col pareggio ad occhiali, 0-0, Palermo-Bari, big match del girone C di Serie C. Pareggio, però per 2-2, anche in Avellino-Foggia.

Di seguito tutti i risultati…





