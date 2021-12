Alla vigilia di Lucchese – Imolese parla Guido Pagliuca

“Mantenere alta la concentrazione per questo ultimo impegno dell’anno è importantissimo. Il girone di andata è terminato e, nonostante il rammarico per qualche punto lasciato sulla strada, sono molto soddisfatto del percorso dei ragazzi, della loro crescita e soprattutto del loro impegno, che e’ sempre stato costante. La consapevolezza raggiunta è merito di ogni singolo giocatore, della loro dedizione e dello staff che mi affianca ogni giorno con professionalità assoluta. Ma non è ancora tempo di bilanci.

Contro l’Imolese mi aspetto una partita dura e difficile, la quarta in dieci giorni per noi, in cui sarà fondamentale mantenere alti ritmo e intensità per tutti i 90 minuti. Rispetto a Pistoia ritroviamo gli squalificati, ma dobbiamo nuovamente rinunciare ai ragazzi che purtroppo sono risultati positivi nei test di sabato scorso.

Vogliamo salutare il nostro pubblico che anche a Pistoia è stato grande supportandoci costantemente. I ragazzi lo meritano, per l’impegno che dimostrano ogni giorno e per il grande valore che danno alla maglia rossonera. Sarà presente anche Dollaro e tutti noi sappiamo cosa rappresenta lui per noi”.

