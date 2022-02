Serie A, risultati 26a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Rallenta il Milan che in casa della Salernitana incappa nel più classico dei passi falsi del calcio italiano. La sfida fra prima e ultima in classifica, infatti, termina col segno X.

Granata che vanno subito in svantaggio, ma Bonazzoli e Djuric ribaltano il match e obbligano i rossoneri a inseguire. La rete del pareggio arriva con Rebic al 77’. Il punteggio finale è di 2-2.

Non ne approfittano i cugini dell’Inter. Al Meazza subiscono un KO dei neroverdi del Sassuolo. Curiosità: mattatori del match sono proprio quei due giocatori oggetto del calciomercato nerazzurro: Raspadori e Scamacca. Termina 2-0 per la squadra di Dionisi.

Ne potrebbe approfittare il Napoli che nel posticipo di lunedì a Cagliari contro l’ex Mazzarri avrà la possibilità di agganciare al primo posto della classifica proprio il Milan. A Insigne e compagni serviranno però i tre punti.

Finisce 1-1 il derby della Mole allo Stadium.

La Juventus va in vantaggio…





Continua a leggere su footstats.it