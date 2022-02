Serie B, risultati 24a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Riconquista la vetta della classifica di Serie B il Pisa di D’Angelo.

Nerazzurri corsari a Monza, dove sono in serie OK da 4 scontri diretti, grazie a un 2-1 in rimonta firmato Puscas-Caracciolo. Pensare che i brianzoli erano andati in vantaggio dopo 8 minuti con Valoti.

Adesso i toscani devono sperare che il posticipo della Cremonese, fra poco a Perugia, e quelli domenicali di Brescia e Lecce siano a loro favorevoli nel risultato.

Prosegue la scalata ai piani alti dell’Ascoli che fa 3-0 con l’Alessandria: Saric, Bidaoui e Botteghin i marcatori bianconeri.

Spettacolo e emozioni in Parma-Ternana. Ospiti che si portano sul 2-0 nel giro di 11 minuti. Locali che raggiungono il pareggio prima dell’intervallo. Quindi nel secondo tempo ecco la rete decisiva di Pettinari su azione da corner e le numerose occasioni sprecate dai Ducali.

Ancora una vittoria della Reggina targata Stellone. Trascinata da Menez e Di Chiara (splendida la punizione dell’esterno mancino)…





