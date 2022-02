Serie C, risultati 28a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Nel girone A della Serie C pareggiano le prime due della classifica.

Il Sudtirol fa 0-0 in casa contro la Pro Patria. Il Padova non va oltre il 2-2 a Trento. Pertanto distanze che restano invariate fra altoatesini e patavini.

Nel girone B della Serie C la Reggiana fa 3-1 ospitando il Grosseto, mentre sul campo della Viterbese il Modena si impone per 1-0. E così le due squadre restano appaiate in vetta al girone.

Continua a rosicchiare punti alla capolista del girone C della Serie C il Catanzaro. Nel nuovo anno, infatti, il Bari s’è visto sottrarre ben 8 punti. Gli ultimi tre sabato pomeriggio quando è andato KO al San Nicola col Campobasso mentre il Catanzaro vinceva a Taranto.

Di seguito tutti i risultati della 28a giornata e le classifiche della Serie C 2021/2022, gironi A, B e C.



Risultati 28a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-Pergolettese 1-1

Fiorenzuola-Triestina 0-1

Lecco-Mantova 2-0

Legnago-Feralpi Salò 0-3

Pro Sesto-Piacenza…





