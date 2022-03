Progetto Mukki Sport 2022, in palio 20mila euro per lo sport

Riparte l’iniziativa che mette in campo 20.000 euro per lo sport dilettantistico in Toscana

Per la sesta volta, torna Mukki Sport, l’iniziativa di Mukki che assegna 2.000 euro a 10 associazioni o società dilettantistiche per il sostegno ad eventi e manifestazioni sportive in Toscana.

Nel corso delle precedenti edizioni, sono stati 50 i vincitori di Mukki Sport, selezionati fra 495 progetti iscritti, per un totale stanziato di 100.000 euro di contributi. E sono stati 126.734 gli utenti di internet che hanno dato la loro preferenza, attraverso un meccanismo di voto online, per scegliere i progetti più interessanti e coinvolgenti.

Come sono assegnati i 2.000 euro di Mukki Sport?

Sono destinati ad associazioni e società sportive toscane per sostenere iniziative, tornei, gare e altri eventi sportivi che si terranno nella nostra regione fra luglio 2022 e giugno 2023.

Le società potranno iscrivere il loro progetto sul sito www.mukkisport.it entro il 30 aprile 2022 e le votazioni online si terranno dal 15 maggio al 15 giugno. Alcune attività speciali, come un video che promuova la partecipazione dell’associazione a Mukki Sport, daranno un “rush” di voti che entreranno nella conta finale.

I 10 progetti più votati online riceveranno 2.000 euro, insieme ad una serie di prodotti e materiali Mukki distribuiti proprio nel corso degli eventi, come l’innovativa bevanda Mukki Training, a base di latte, pensata specificamente per gli sportivi.

Per Mukki si tratta di un impegno rilevante per contribuire al benessere dei cittadini della Toscana anche attraverso il miglioramento dell’attività fisica, sostenendo le associazioni sportivo dilettantistiche che stanno faticosamente riemergendo da tutte le difficoltà legate alla pandemia.