Mini abbonamenti disponibili anche on line

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di informare che è possibile sottoscrivere la tessera di abbonamento valevole per le ultime quattro partite casalinghe della squadra arancione anche on line, collegandosi a questo link:

https://www.etes.it/sale/subscription/50802/MINI+ABBONAMENTO+PISTOIESE+-+CESENA+-+FERMANA+-+MODENA+-+PESCARA

o recandosi ai punti vendita presso il Bar Il Corallo e Tabaccheria Pieri. Confermato naturalmente il punto vendita nella biglietteria dello stadio negli orari precedentemente comunicati.