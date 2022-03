Serie A, risultati 28a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Il primo gol in questo campionato di Giroud lontano dallo stadio Meazza consegna al Milan la vittoria nel big match del Maradona – San Paolo per 1-0 sul Napoli.

Rossoneri quindi da soli al comando della classifica e azzurri che si ritrovano terzi.

Perché torna alla vittoria (e Lautaro Martinez a segnare) l’Inter che venerdì sera affonda la Salernitana alla 100esima in Serie A con un 5-0 e balza in seconda piazza.

Vince ancora la Juventus, al quattordicesimo risultato utile in campionato, 1-0 grazie alla rete di Morata sullo Spezia.

All’Olimpico la Roma batte l’Atalanta 1-0. Sufficiente il gol di Abraham nella prima frazione di gioco. I tre punti permettono ai giallorossi di agganciare proprio i nerazzurri, anche se gli orobici hanno disputato una partita in meno dei rivali.

Anche la Lazio si avvicina alla Dea. La squadra di Sarri in trasferta a Cagliari passa per 3-0: Immobile su rigore (che così raggiunge Piola a quota 143 gol in Serie…





