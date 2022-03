Live da Montevarchi. Pari combattuto (1-1)

Scendono in campo al vetusto Brilli Peri di Montevarchi i valdarrnesi locali contro l’Olandesina. Formazione arancione che presenta in panchina quattro titolari non al meglio: Di Massimo, Pertica, Bocic e Venturini. Nemmeno in panchina Folprecht acciaccato. Inoltre sono fuori per infortuni: Minardi e Valiani. Mister Alessandrini lancia dal primo minuto Paolini. La formazione: Seculin, Moretti, Portanova, Sottini, Mezzoni, Marcucci, Paolini, Martina, Suciu, Pinzauti, Vano.

Il Montevarchi rispetto a domenica scorsa non presenta defezioni.

Valdarnesi con questi undici: Giusti, Lischi, Tozzuolo, Dutu, Martinelli, Chiesa, Mercati, Giordani, Barranca, Sorrentino, Gambale.

Dopo 10 secondi il Montevarchi prova a sorprendere la Pistoiese ma la conclusione vincente di Giordani, ex arancione, è vanificata dalla segnalazione di fuorigioco.

10′ Montevarchi in vantaggio. In contropiede la squadra di casa colpisce grazie ad una azione personale Sorrentino che sfrutta lo spazio dopo un tentativo di conclusione a rete di Sottini e percorre di gran carriera tutta la fascia destra e giunto a tu per tu con Seculin lo trafigge in diagonale.

18′ Ammonito Sottini.

23′ goal annullato a Vano su assist di Mezzoni.

30′ pareggio Pistoiese!!! Grande incursione centrale di Martina che è steso da Lischi. Rigore e pareggio di Vano dal dischetto con una botta centrale.

31′ grande opportunità per Pinzauti che entra in area si libera dell’avversario e calcia a botta sicura. Il portiere si salva di piede in uscita disperata.

36′ grande opportunità per Paolini che calcia alto dall’altezza del dischetto su assist di Mezzoni.

Finisce il primo tempo con le squadre in parità e la Pistoiese in attacco. Grande prova sulle corsie esterne di Martina e Mezzoni e in mezzo di Suciu e Marcucci. Senza dubbio gli arancioni si fanno preferire per il palleggio, mentre il Montevarchi si affida alla velocità. Partita molto godibile nella prima frazione. Ai punti la frazione va alla Pistoiese.

SECONDO TEMPO

1′ Pertica per Paolini nella Pistoiese; Amatucci per Chiesa nel Montevarchi.

Cambia il tema tattico della gara con il Montevarchi cerca maggiormente il palleggio e meno il contropiede.

12′ gran tiro di Giordani e bella risposta in tuffo di Seculin.

15′ doppio cambio Montevarchi Boccadamo e Jallow per Sorrentino e Barranca.

Partita tosta e di sofferenza per entrambe.

21′ esce Pinzauti entra Di Massimo.

28′ Venturini per Mezzoni. Alessandrini passa a quatto dietro Moretti e Sottini terzini Venturini e Portanova centrali.

31′ contropiede arancione con Marcucci che lancia Sottini: il portiere vandarnese si salva uscendo fuori area di testa.

33′ mischia furibonda su angolo per il Montevarchi. Pistoiese si salva.

34′ su angolo arancione Jallow scatta in contropiede entra in area dalla parte opposta dopo una gran volata ma la Pistoiese si rifugia in angolo.

39′ su disimpegno di Marcucci, il Montevarchi recupera la sfera in area arancione con Jallow che calcia al lato di poco da ottima posizione.

40′ entrano Nica e Bocic per Martina e Vano nella Pisto.

42′ entra Mionic esce Mercati nel Montevarchi.

4′ di recupero.

47′ esce Giordani entra Boica.

Finisce in parità. La Pistoiese con una serie di calciatori in condizioni fisiche non ottimali mette in campo nel secondo tempo la grinta e la sofferenza e resiste ai tentativi avversari peraltro senza rischiare più di tanto.

Pareggio al triplice fischio: 1-1.

MONTEVARCHI (4-3-1-2): Giusti; Lischi, Tozzuolo, Dutu, Martinelli; Giordani (Boiga al 47′ st), Chiesa (Amatucci al 1′ st), Mercati (Mionic al 43′ st); Barranca (Jallow al 15′ st); Gambale, Sorrentino (Boccadamo al 15′ st). A disposizione: Valentini, Achy, Lunghi, Carpani, Intinacelli. Allenatore: Malotti.

PISTOIESE (3-5-2): Seculin; Moretti, Portanova, Sottini; Mezzoni (Venturini al 28′ st), Suciu, Marcucci, Paolini (Pertica al 1′ st), Martina (Nica al 40′ st); Vano (Bocic al 40′ st), Pinzauti (Di Massimo al 22′ st). A disposizione: Pozzi, Crespi, Florentine, Castellano, Stijepović, Basani, D’Antoni. Allenatore: Alessandrini.

ARBITRO: Longo di Cuneo, assistenti: Agostino di Cinisello Balsamo e Landoni di Milano. Quarto ufficiale: Dasso di Genova.