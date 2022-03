Serie A, risultati 30a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Dopo i risultati della 30a giornata della Serie A 2021/2022 restano tre i punti di distacco fra il Milan capolista e il Napoli primo degli inseguitori.

I rossoneri, in trasferta a Cagliari, vincono 1-0 grazie a un sinistro da fuori area di Bennacer. Gli azzurri, in casa contro l’Udinese, ribaltano lo svantaggio iniziale con un doppietta di Osimhen, 2-1.

Perde ancora terreno, invece, l’Inter campione d’Italia in carica. Al Meazza ospitando la Fiorentina non va oltre l’1-1. Non solo, Dumfries deve pareggiare il vantaggio ospite di Torreira.

Con la coppia Dybala-Vlahovic la Juventus fa 2-0 sulla Salernitana e si porta a una sola lunghezza dall’Inter che ospiterà dopo la pausa per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 nel derby d’Italia allo Stadium.

La 30a giornata della Serie A 2021/2022 si era aperta venerdì con i successi del Sassuolo, 4-1 sullo Spezia, e del Genoa, 1-0 col Torino. Da segnalare i 100 gol in Serie A di Domenico…





