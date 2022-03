Soddisfazioni in serie per le giovanili

Bellissime notizie dal Settore Giovanile arancione. Le nostre formazioni sono infatti reduci da un fine settimana da incorniciare, che bissa quello precedente.

La carica era arrivata dal “Viareggio Cup”, con i ragazzi di mister Pascali bravi a superare gli spagnoli dello Jovenes Promesas per 2-1, con reti di Seghi e Niccolai in rimonta.

Qui il nostro resoconto sulla gara: https://www.uspistoiese1921.it/viareggio-arancioni-vittoriosi-contro-gli-iberici-2-1/ , ma certo non sono state da meno le altre nostre squadre. Una nota particolare per Lorenzo Niccolai, bravo a mettere a segno goal pesantissimi, prima al “Viareggio”, poi in campionato nel “blitz” a Olbia nella formazione U17 guidata da mister Marraccini.

Ecco tuti i risultati:

Primavera

Torneo Internazionale di Viareggio

Jovenes Promesas – Pistoiese 1-2 (Seghi, Niccolai)

Under 17

Olbia – Pistoiese 1-2 (Bezzini e Niccolai)

Under 16

Pistoiese – Aglianese 5-0 (Maiello, Del Bubba, Bonfanti, Campagni, D’Alessandro)

Under 15

Olbia – Pistoiese 0-1 (Sula)

Under 14 Pro

Pistoiese – Pontedera 4-2 (Vannacci, 2 Spinicci, Asa)

Under 13 Pro

Montevarchi- Pistoiese 2-2 (Romanelli, Lamola)

2011/12 – 2013 – 2014

Partite disputate regolarmente