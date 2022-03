Serie B, risultati 28a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

L’impresa di giornata, al momento in cui scriviamo, l’ha scritta il Monza.

La formazione di Stroppa sotto di due uomini al 93’ trova la rete del successo al Tombolato. In vantaggio per 1-0, Valoti su azione da corner, il Cittadella aveva trovato il pareggio su rigore con Baldini nel primo tempo.

Quindi l’errore di Donnarumma e il sinistro da tre punti di Ciurria.

Vittoria di misura del Pisa in casa del Pordenone: 1-0 con Torregrossa (su assist di Puscas).

Sfortunato il Parma che contro la Reggina va sull’1-0, Brunetta, e viene poi raggiunto dall’autorete di Cobbaut, 1-1.

Spal corsara a Como: 2-0 con una rete per tempo, Vido nel primo e Melchiorri nel secondo.

Di seguito tutti i risultati della 28a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma l’11, 12 e 13 marzo 2022.



I risultati della 28a giornata della Serie B 2021/2022

Cittadella-Monza…





