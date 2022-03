Serie B, risultati 30a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Una doppietta di Zanimacchia, esterno di scuola Juventus, permette alla Cremonese di mister Pecchia di superare per 2-1 il Pordenone e conquistare la vitta della classifica di Serie B dopo questo turno infrasettimanale.

Alle spalle dei grigiorossi la coppia Lecce-Pisa.

I giallorossi fanno 2-2 col Cosenza ma devono ringraziare Blin che un colpo di testa al 95’ permette di non tornare a casa con una sconfitta. Sconfitta che invece patiscono i nerazzurri sul campo dell’Ascoli per via di una doppietta di Dionisi.

Vince il Monza sull’Alessandria, 3-0, che ormai vede la promozione diretta a una, due punti di distanza.

Finisce 2-2 Brescia-Benevento.

Colpo del Crotone che fa 2-0 col Frosinone. Infine pareggiano il Perugia, 1-1 con la Spal, e il Cittadella, 0-0 con la Reggina.

Di seguito tutti i risultati della 30a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 19 e 20 marzo…





Continua a leggere su footstats.it