Serie B, risultati 31a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Con una rete al 95’ dell’ex Barberis, fino a due stagioni fa in maglia pitagorica, il Monza batte per 1-0 il Crotone e si porta in vetta alla classifica della Serie B.

Almeno in attesa dei posticipi domenicali della 31a giornata della Serie B 2021/2022.

Alle spalle dei brianzoli balzo in avanti anche del Frosinone che fa 2-0 sul Benevento con una rete per tempo, Ricci su rigore nel primo e autorete di Vogliacco nel secondo.

Pareggio ad occhiali, 0-0, in Parma-Lecce.

Reggina che ha la meglio sul Cosenza per 1-0 grazie a un rigore di Folorunsho.

Infine, Ternana valanga sull’Alessandria, con i grigi che incassano il terzo KO per 0-3 e non segnano dalla 27esima giornata.

Di seguito tutti i risultati della 31a giornata della Serie B 2021/2022, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 2 e 3 aprile 2022.



I risultati della 31a giornata della Serie B 2021/2022

Frosinone-Benevento 2-0 (Ricci…





