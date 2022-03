Serie C, risultati 34a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Nessun verdetto dopo i risultati della 34a giornata di Serie C.

Anzi, nel girone A torna in discussione la leadership. Il Sudtirol, infatti, perde in casa della Feralpi Salò con un rigore al minuto 91 e vede ridursi a 4 i punti di vantaggio in classifica sulla più diretta inseguitrice. Il Padova di Oddo (6 vittorie su 6 gare disputate) supera per 3-1 il Piacenza adesso punta ad agganciare gli altoatesini e conquistare la promozione diretta in Serie B.

Girone B all’insegna del segno X con ben 5 pareggi su 9 match (stasera il posticipo Modena-Ancona). Nel frattempo la Reggiana fa 5-2 nel derby con l’Imolese e si porta a solo 2 punti dai gialloblù di Tesser.

Infine, girone C, non festeggiano i 25mila accorsi al San Nicola di Bari. I biancorossi fanno 0-0 con l’Andria e devono rimandare la festa promozione. Pensare che il Catanzaro in casa della Juve Stabia non era riuscito a far meglio dell’1-1. Da segnalare la seconda cinquina consecutiva per il Foggia…





Continua a leggere su footstats.it