Usare lo smartphone 5G durante le partite, i migliori operatori

Stamani è arrivata la conferma dal primo report sul 5G negli stadi quanto sia importante avere una buona connessione durante una partita della nostra Serie A.

Il 5G è particolarmente importante per gli stadi a causa del gran numero di utenti

Mentre i fan tornano negli stadi della Serie A per tifare e supportare le loro squadre e giocatori preferiti, avere una forte esperienza mobile è fondamentale per consentire ai partecipanti di divertirsi e condividere la propria esperienza con la famiglia e gli amici online. A differenza delle stagioni precedenti, il 5G sta diventando comune in tutta Italia e svolge un ruolo chiave nel supportare la crescente domanda di dati negli impianti sportivi.

I dati di Opensignal mostrano che gli utenti 5G negli stadi della Serie A e nei dintorni hanno trascorso la maggior quantità di tempo connessi al 5G quando erano sulle reti WindTre e Vodafone. Tuttavia, sono stati gli utenti TIM 5G a godere delle velocità di download e upload medie più elevate del 5G, nonché della migliore esperienza video 5G.

La classifica dei gestori italiani negli stadi della Serie A.