Serie A, risultati 31a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Il Napoli raggiunge il Milan in vetta alla classifica. Ma i rossoneri giocheranno domani.

Perché nel frattempo gli azzurri sbancano Bergamo e battendo l’Atalanta per 3-1 si portano a quota 66 punti in graduatoria. Di Insigne-Politano-Elmas le reti del successo partenopeo sull’Atalanta (che con De Roon trovava il momentaneo 1-2).

Emozioni e non finire nel derby d’Italia Juventus-Inter.

Nerazzurri in vantaggio alla conclusione del primo tempo su calcio di rigore trasformato da Calhanoglu. Ma il giocatore dell’Inter si era fatto ribattere il primo tentativo da Szczesny. Anzi, dopo la parata del portiere il pallone era comunque finito nella porta della Juventus ma l’arbitro aveva annullato per fallo su un difensore bianconero. Poi l’intervento del VAR e la ripetizione della massima punizione che questa volta finiva in rete.

Inutili i successivi tentativi juventini di pareggiare che si infrangevano anche contro i pali della porta difesa da Handanovic…





