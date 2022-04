Serie B, risultati 32a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali nella corsa a Qatar 2022 riparte la Serie B con la 32a giornata.

La capolista Cremonese in casa non va oltre l’1-1 con la Reggina. In vantaggio con Ciofani i grigiorossi pagano l’uomo in meno e subiscono il pareggio ad opera di Galabinov su rigore.

Si avvicina il Lecce che, in attesa del risultato di Benevento-Pisa e del risultato di Como-Monza, sale fino alla posizione della classifica. Nel big match del Via del Mare contro il Frosinone è decisiva una rete di bomber Coda nel primo tempo, col punteggio finale che non sposterà dall’1-0.

Balzo in alto in graduatoria anche per l’Ascoli. La squadra di Sottil vince per 1-0 con il Pordenone grazie a un centro del subentrato Baschirotto quando il cronometro segna l’85’.

Ternana corsara sul campo del Cittadella, 2-1 con le emozioni concentrate tutte nel finale. Prima il pareggio di Tavernelli al 90’, quindi la seconda rete, dopo quella nella…





