Serie A, risultati 36a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Rischia grosso l’Inter, sotto per 0-2 alla mezz’ora del primo tempo, che supera per 4-2 l’Empoli e sorpassa i cugini del Milan in vetta alla classifica. Una rimonta firmata Lautaro Martinez, doppietta per l’argentino.

Ma le vertigini da prima piazza durano poco più di 24 ore.

Perché stavolta Verona non si rivela fatale al Milan. Con un doppietta di Tonali, più un centro di Florenzi, i rossoneri passano per 3-1 al Bentegodi e mantengono il primo posto in graduatoria a due giornate dal termine della Serie A 2021/2022.

Nonostante l’ennesimo rigore fallito in campionato, il quarto, il Napoli conquista la Torino granata con un 1-0 firmato Fabian Ruiz. Curiosità statistica: il centro campista spagnolo ha segnato da dentro l’area di rigore, quest’anno aveva sempre marcato da lontano, l’ultimo centro dentro i sedici metri e mezzo risaliva a oltre mille giorni fa, al maggio 2019.

