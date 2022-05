Live Pistoiese – Imolese 2-1. Primo round é arancione!

La madre di tutte partite, anche se di 180 minuti. Questa è una doppia gara dentro o fuori. L’ultima chance per conservare questa meravigliosa categoria. Pistoiese vs Imolese. Allo stadio Melani è in scena la prima sfida salvezza tra due squadre che daranno assolutamente tutto!!!

Formazione a trazione anteriore per mister Alessandrini. 4-3-1-2.

8′ primo squillo arancione Bocic lanciato splendidanente da Suciu è anticipato di piede in angolo dal portiere.

12′ Vano con grande grinta in fase difensiva interrompe una azione insistita in area arancione .

14′ bella conclusione di Di Massimo alta di poco.

15′ tiro di Romano su passaggio di Liviero. Palla sul fondo.

Ammonito Folprecht. Fiscale la decisione su un intervento sulla palla.

20′ Imolese pericolosa con Benedetti fuori.

Gara equilibrata.

30′ Vano su assist di Martina calcia al volo da due passi ma Rossi salva ancora.

Ammonito Romano.

34′ errore in disimpegno dell’Imolese, palla a Bosic che offre a Di Massimo che da posizione invidiabile calcia suo fondo.

36′ goal sbagliato e goal subito. Cross dalla destra di Liviero e tiro al volo di Boscolo. 0-1.

41′ gran pressing arancione Bocic conquista la palla e calcia dal limite. Alto

43′ Di Massimo nel cuore dell’area su assist di Mezzoni di testa spedisce fuori.

Quattro palle goal ad una ma avanti l’Imolese

Un minuto di recupero.

Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo. Arancioni purtroppo in svantaggio.

SECONDO TEMPO

56′ Goooooolllll del pareggio! Segna il bomber Vano. È il coronamento di vero assedio. 1-1

58′ ammonito Portanova.

59′ pericolosa punizione di Liviero deviata in angolo.

La reazione dell’Imolese si fa sentire. Partita tiratissima come previsto.

Il pubblico arancione è encomiabile con un tifo incessante e caloroso.

80′ illusione del goal su colpo di testa di Portanova. Ammonito Vano per proteste.

88′ Milani.

Il presidente della Holding Arancione, Lehmann si unisce agli Ultras per trascinare la squadra verso la vittoria!!!!

4′ di recupero

92′ Goolll. La Pistoiese mette la freccia!!! Segna Suciu il migliore in campo!

94′ espulso Vano! Purtroppo mancherà nella partita di ritorno. Nessuno toglie il trionfo!

Vittoria: si invertono le parti.

Grazie ragazzi!!!

PISTOIESE (4-3-3): Seculin; Mezzoni (Nica al 40 st.), Moretti, Portanova, Martina (Pinzauti al 43’st.); Suciu, Marcucci, Folprecht (Pertica al 33’st.), Bocic, Vano, Di Massimo. A disposizione: Pozzi, Crespi, Venturini, Florentine, Valiani, Castellano, Stijepovic, Basani, D’Antoni. Allenatore: Marco Alessandrini.

PISTOIESE (4-3-3): Seculin; Mezzoni (Nica al 40 st.), Moretti, Portanova, Martina (Pinzauti al 43’st.); Suciu, Marcucci, Folprecht (Pertica al 33’st.), Bocic, Vano, Di Massimo. A disposizione: Pozzi, Crespi, Venturini, Florentine, Valiani, Castellano, Stijepovic, Basani, D’Antoni. Allenatore: Marco Alessandrini.

MARCATORI: Boscolo al 37’pt., Rinaldi al 12’st.(aut.), Suciu al 46’st.

NOTE: Angoli 10-2 (3-0); Ammoniti: Folprecht, Romano, Portanova, Vano, Cerretti; Espulsi: Vano al 48’st.. Recupero 1′,4′.