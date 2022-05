Serie A, risultati 37a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

I rossoneri del Milan, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, superano per 2-0 l’Atalanta. A rete Leao al 56’ e, venti minuti più tardi, Hernandez.

Dopo oltre un decennio il Milan supera quota 80 punti in classifica, l’ultima fu nel 2010/2011 quando l’allora squadra di Allegri chiuse la stagione a 82. Con ancora tre punti in palio i ragazzi di Pioli possono terminare il campionato a 86.

Soprattutto basterà loro pareggiare l’ultima contro il Sassuolo per vincere lo scudetto 2021/2022.

Perché l’Inter fa sì 3-1 a Cagliari ma è 2 punti sotto i cugini ed è in svantaggio negli scontri diretti.

Ufficiale il terzo posto del Napoli. Con Osimhen, alla 50esima in Serie A da azzurro, Insigne, all’ultima al Maradona-San Paolo, e Lobotka fa 3-0 con il Genoa.

Per i rossoblù è retrocessione in Serie B. L’ultima volta in cadetteria fu nella stagione 2006/2007.

