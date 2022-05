Imolese vs Pistoiese. Live match

PREMIERE

È una gara importantissima, ma una partita di calcio. Da giocarsi. In realtà si tratta del secondo tempo di una gara di 180 minuti.

Il primo tempo di 90 minuti vede la Pistoiese in vantaggio per 2-1 ma adesso ce ne sono altri 90 da giocare. In caso di parità nei computo dei due match si salverebbe l’Impolese, spelizzata in salvezze nei playout avendoli vinti nelle ultime due edizioni, ma mai affrontando il ritorno in svantaggio.

Comunque oggi nessun calcolo, sarà sofferenza e battaglia.

Intanto nell’aria si respira l’arancione con un esodo come non si vedeva da molti anni. I ragazzi dovranno dare tutto quello che hanno sapendo che l’affetto dei tifosi è molto forte.

Forza ragazzi!

Si comincia tra mezz’ora!

LA PARTITA

IMOLESE-PISTOIESE



A sorpresa mister Alessandrini si presenta con un modulo super offensivo con tre attaccanti di ruolo e difesa a quattro. In pratica lo stesso sistema di gioco della partita di andata, ma stavolta fuori casa e con il goal di vantaggio. Chiaro l’intento del mister di giocarsi le proprie carte senza fare calcoli. Assenza pesantissima quella del bomber Vano, squalificato a causa della espulsione rimediata nella gara di andata al 93′ sul 2-1 per la Pistoiese.

Rispetto a sabato rientra Sottini in difesa, mentre l’ottimo Moretti si accomoda in panchina. Un attacco il sostituto di Vano è Pinzauti autore dell’assist a Suciu in occasione del goal della vittoria.

Partiti in perfetto orario: 18:00.

6′ prima azione di nota un contropiede arancione innestato da Di Massimo proseguito da Bocic che entra in area e non riesce a servire il libero Di Massimo.

8′ nuova percussione di Bocic con conclusione che Rossi pare e non trattiene poi la difesa libera.

Caldo asfissiante.

14′ l’Imolese perde palla in area Pinzauti tira palla deviata in angolo.

Dal tiro dalla bandierina Folprecht per fermare la ripartenza dell’Inolese connette fallo ed è ammonito.

24′ Bocic si invola in contropiede. Benedetti lo atterra come ultimo uomo e l’arbitro lo espelle.

25′ sulla susseguente punizione Di Massimo impegna Rossi in angolo.

Ammonito D’Alena.

35′ gran discesa di Martina sull’out sinistro e palla a Bocic dopo svarione di Vona che strozza la conclusione e para facile Rossi.

38′ espulso Folprecht 10 vs 10

40′ L’Imolese ci priva con Luca Lombardi. Gran bordata a lato.

2 minuti di recupero.

Secondo tempo

Esce Pinzauti entra Pertica.

9′ Boscolo Chio esce D’Alena.

12′ Padovan spalle alla porta spara altissimo.

15′ su angolo Sottini sfiora di testa. Brivido palla respinta dall’Imolese.

17′ testa di Angeli su un traversone facile per Seculin.

Ammonito Rinaldi per fernare Bocic al termine di sontuosa ripartenza.

Fuori Luca Lombardi dentro De Feo.

22′ Esce Di Massimo entra Moretti.

28′ entra D’Antoni esce Bocic.

34′ gran tiro di D’Antoni servito da Suciu. Para Rossi

35′ crampi per Sottini.

35′ esce Sottini entra Nica

35′ esce Martina entra Venturini.

36′ ammonito Nica.

41′ goal dell’Imolese su angolo Vona.

Crolla il sogno, ma non è finita.

Ultimo minuto: gran percussione di Portanova che compie un dribbling in piena area e va a terra su intervento da tergo. L’arbitro sorvola. C’è anche un angolo per la Pistoiese al 96′. Ma sulla mischia furibonda è fischiato il fallo a favore del portiere.

L’Imolese vince la gara su una palla inattiva allo scadere. Una sconfitta amatissima!

La Società ringrazia con tutto il cuore i tifosi che in gran numero e con tanto calore ha sostenuto i nostri colori!

Triplice fischio dopo 6 minuti.

Un tiro in porta è bastato. E serie D.