Quando il calcio trasmette emozioni anche sul grande schermo

Siamo abituati a seguire la nostra squadra del cuore attraverso le piattaforme streaming che offrono i servizi migliori per il campionato nazionale e le coppe europee. Oltre a stare comodamente seduti in poltrona, ogni tanto, ci si avventura anche allo stadio, dove la partecipazione è sicuramente maggiore.

Ma il vero tifoso è quello che si emoziona anche davanti al grande schermo del cinema, quando si trova a commuoversi per i migliori film sul calcio, capaci di strappare risate, farci riflettere e invogliarci a rimettere le scarpe da calcio per un fine settimana tra amici.

Le storie che vengono raccontate sono di grandissima qualità e ci sono dei titoli particolari di cui vorremmo parlarvi anche noi.

L’azione oltre ogni limite

Se cercate l’azione, anche quella piuttosto esagerata, siete dei veri fan del pallone e delle arti marziali, allora c’è un titolo che non dovete assolutamente perdervi. Il film in questione si chiama Shaolin Soccer e dal 2001 è diventato un fenomeno di costume che ha saputo conquistare anche i più tradizionalisti del mondo del calcio.

Oltre alle vere e proprie arti marziali sul “verde” campo da calcio, vedrete anche degli effetti speciali talmente esagerati che vi strapperanno sicuramente ben più di una risata. Una serata in compagnia di amici mentre si mangia qualche pop-corn è la situazione ideale per fare il tifo per questa sgangherata squadra di artisti del kung-fu, mischiato al calcio.

Il calcio non ha barriere di genere

Quasi sempre quando si parla di calcio e quando vengono citati dei film che trattano questo argomento, si considera prettamente la parte maschile. I giocatori più famosi di sempre fanno parte di questo genere, anche se negli ultimi anni anche il calcio femminile ha guadagnato di popolarità ed è cresciuto molto.

E se si sogna di essere un calciatore famoso, nel 2002, nascendo in una famiglia indiana in Inghilterra, di chi si potrà mai sognare? Sognando Beckham è una storia tenera che mostra un lato umano che fino a quel momento non è mai stato affrontato da nessun’altra pellicola.

Superare le difficoltà della vita legate al genere, all’etnia e a quei fastidiosi stereotipi contro i quali si deve combattere è di fondamentale importanza per la protagonista di questo film da recuperare assolutamente.

Avere un amico calciatore è una cosa bellissima

Conoscete un amico che è diventato un calciatore famoso? Avete un famoso calciatore come amico? Si chiama per caso Eric e ha giocato nel Manchester United? Se sì, allora siete i protagonisti del film di Ken Loach che tratta un argomento piuttosto complesso, cercando di dare un tocco di leggerezza, inserendolo in un contesto facile da affrontare.

Il più famoso Eric dei due protagonisti del film, Cantonà, aiuterà il suo omonimo a riemergere da una situazione sociale piuttosto complessa che ha visto sgretolarsi la sua famiglia e tutti gli affetti che lo circondavano in seguito ad un attacco di panico che è stato determinante per la rovina della sua vita.

In modo scanzonato ma allo stesso tempo profondo, il lungometraggio è in grado di farci capire quali siano i problemi del mondo reale di tanti tifosi che la domenica vanno a vedere la propria squadra del cuore.

Vi abbiamo incuriosito con qualcuno di questi titoli? Buona visione!