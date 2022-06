Cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente Dromedari

Si apprende con dispiacere della scomparsa, avvenuta sabato, di Roberto Dromedari, presidente nel club per alcune stagioni a partire dal 1984/85 e fino al 1988. Dromedari, che fu il successore di Marcello Melani, ebbe in sorte annate difficili alla guida dell’Olandesina verso la quale, raccontano le cronache, ha dedicato importanti risorse economiche e dimostrato un grande attaccamento. Con Dromedari scompare un pezzo della storia arancione. Alla famiglia di Roberto, in particolare al figlio Andrea, giunga il cordoglio della Us Pistoiese 1921.