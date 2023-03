Emiliano Mondonico, il ricordo di USSI Toscana

Lo fa scrivendo alla figlia Clara e scegliendo una frase dell’indimenticato allenatore Firenze



“Cara Clara, ci tenevamo a scrivere a Lei e alla famiglia per ricordare suo padre Emiliano e la sua vita dedicata al calcio, in modo più forte con l’avvicinarsi del 29 marzo. Come Ussi Toscana ( Gruppo dei giornalisti sportivi toscani) abbiamo pensato di mandarle una lettera per ricordarlo e per ringraziarlo”. Si apre con queste parole la lettera, che l’Ussi Toscana col presidente Franco Morabito, ha fatto avere a Clara Mondonico, figlia dell’indimenticato allenatore, scomparso il 29 marzo di cinque anni fa. “Da poco abbiamo inaugurato a Firenze la nostra nuova sede -continua la lettera dell’Ussi Toscana- che è un luogo, e come uno stadio, vede lo generazioni che si incontrano e confrontano. In questo nostro luogo, siamo lieti di mettere una frase di suo padre all’ingresso: ” Chi non fatica non ottiene nulla”. Sono parole speciali, che rappresentano anche un invito a continuare il cammino, qualunque campo sia e a superare le salite”.