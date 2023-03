Cremonese, lavoro personalizzato per Okereke

Countdown per la semifinale di Coppa Italia dei viola contro i lombardi.

Cremonese al lavoro stamattina, al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. I grigiorossi, esaurita la parte svolta in palestra dedicata all’attivazione fisica e alle esercitazioni sullo sviluppo della forza, si sono trasferiti sul campo numero 4 per proseguire con partite a tema e partita finale in spazi ridotti.

Lavoro personalizzato per Okereke. Fisioterapia per Chiriches, che nel corso dell’amichevole di sabato ha lamentato un fastidio muscolare e in queste ore si sottoporrà ad accertamenti strumentali.

Domani allenamento dalle ore 11, informa il sito ufficiale dei grigiorossi.