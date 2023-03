“Il centravanti e la Mecca” nella sala stampa della Viareggio Cup

In un’edizione della Viareggio Cup caratterizzata dalla presenza di molte formazioni africane, non poteva mancare un appuntamento culturale in questa direzione: infatti, venerdì 31 marzo alle 18, nella sala

stampa della Viareggio al PalaBarsacchi in via Luigi Salvatori, verrà presentato il libro “Il centravanti e la Mecca”, con il sottotitolo “Calcio, Islam e Petroldollari”, scritto da Rocco Bellantone con il contributo di Marco Cochi, Beniamino Franceschini, Stefano Piazza, Marco Spiridigliozzi e Davide Vannucci.

A condurre l’incontro sarà il giornalista Enrico Salvadori, per quasi venti anni caposervizio della redazione di Viareggio del giornale “La Nazione”. Il libro è un interessante spaccato sul rapporto tra calcio e mondo islamico. L’incontro è aperto a tutti.