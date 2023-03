Robur: seduta tattica di reparto, domani la rifinitura

Ultimo allenamento di preparazione per i bianconeri, che domani partiranno in ritiro per Carrara in vista della gara di domenica pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio dei Marmi contro la formazione della Carrarese. Agli ordini di mister Guido Pagliuca, la squadra ha svolto attivazione tecnica, lavoro atletico, giochi con la palla e di seguito esercitazioni tattiche specifiche per reparto con sviluppo di manovra. La seduta si è conclusa con una partitella a tocco libero su campo ridotto e calci da fermo.

Seduta differenziata per Frediani e De Paoli.

Domani è fissata la rifinitura e subito dopo la conferenza stampa del tecnico bianconero.