Le migliori slot machine con funzione free spins nei casinò online

Gli FS sono la caratteristica più attraente delle macchine per tutti gli amanti delle slot. Il sito web https://amunra.com/it/ dispone di macchine di questo tipo – scoprite le migliori slot machine con la possibilità di acquistare giri gratuiti nel casinò online qui sotto.

Money Train 2

Un vero successo del provider Relax Gaming, rilasciato nel 2020 e nominato gioco dell’anno. Attira i giocatori dei casinò online non solo per il suo design luminoso e la piacevole colonna sonora, ma anche per la possibilità di ottenere una vincita fino a x50000 scommesse. Le cose più interessanti accadono nel round bonus. Si attiva con il roteare di 3 scatter sul campo. È anche possibile attivarlo istantaneamente pagando un importo pari a 100 scommesse. Dopo aver avviato la FS, il gioco si sposta su una nuova schermata con 5 rulli e 4 righe. Il campo iniziale è costituito da celle vuote e l’utente ha a disposizione 3 giri gratuiti. Se un giro risulta in un simbolo qualsiasi sui rulli, il contatore viene azzerato e il numero di tentativi torna al valore iniziale.

Sweet Bonanza

Uno dei giochi di casinò online più popolari di Pragmatic Play, che porta il giocatore in un mondo di caramelle, dolci e frutta. La macchina è stata rilasciata nel 2019. Con un RTP del 96,51%, la slot consente un payout di oltre x21000 puntate. La caratteristica principale è la meccanica dei giri a cascata. Se si forma una combinazione sul campo, i simboli inclusi scompaiono e ne cadono di nuovi al loro posto. La stessa caratteristica è implementata nei giri gratuiti. L’acquisto di FS in Sweet Bonanza costa 100 scommesse. Inizialmente, l’utente ottiene 10 giri e, con il lancio di 3 scatter nei giri gratuiti, vengono assegnati altri 5 scatter.

Nel complesso, il round bonus mantiene tutte le meccaniche di base della slot e anche i simboli vengono pagati secondo la tabella dei premi standard. Tuttavia, oltre alle solite immagini e agli scatter, sul campo possono comparire casualmente dei moltiplicatori. Essi aumentano il premio del giro corrente nel numero di volte corrispondente.

Fruit Party

Un altro sviluppo di Pragmatic Play per i casinò online, rilasciato nel 2020. La slot ha un sequel, ma più popolare tra i giocatori, stranamente, gode della sua versione originale. La vincita massima qui è relativamente modesta ed è pari a x5000 scommesse. La volatilità è notevolmente inferiore a quella di molte altre macchine. Può essere definita medio-alta.

Il campo di gioco è composto da 7 rulli e 7 righe. I pagamenti avvengono se 5 o più simboli uguali si toccano in verticale o in orizzontale. Le FS si attivano con il lancio di 3 scatter: l’utente ottiene 10 giri gratuiti. Le regole del round FS sono standard, ma con un’eccezione: i simboli possono avere moltiplicatori che aumentano la vincita per combinazioni specifiche.

Gates of Olympus

La prossima slot di Pragmatic Play, dopo il suo rilascio nel 2021, è entrata rapidamente nella classifica degli sviluppi più popolari nella maggior parte dei casinò online. Offre agli utenti la meccanica Pay Anywhere, già nota nelle altre macchine dello studio, secondo la quale i simboli identici abbinati vengono pagati indipendentemente dalla loro posizione sul campo. Per ottenere il premio in denaro è sufficiente raccogliere 8 o più immagini identiche sui rulli.

La vincita massima della slot è di x5000 puntate. Per passare alla modalità FS, è necessario raccogliere 4 scatter. Una volta trovati, il giocatore ottiene 15 rulli. Nel round FS si applicano le stesse regole della modalità normale, ma vengono aggiunti dei moltiplicatori. Questi influenzano la vincita sia in un determinato giro che nei giri successivi. Se una combinazione di simboli identici si forma come risultato di un tiro e un moltiplicatore è presente sul campo, la vincita finale sarà aumentata del numero di volte corrispondente. Il moltiplicatore andrà a costituire una sorta di “salvadanaio”. Nel corso del gioco aumenta gradualmente. Dopo ogni tiro riuscito, il moltiplicatore del tiro corrente viene aggiunto al moltiplicatore totale.